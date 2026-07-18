Сбер представил на WAIC тренды в области агентной разработки
14:20 18.07.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Кирилл Меньшов особо отметил применимость подхода за пределами финтеха: методология адаптируется для промышленности, логистики и сложного инженерного производства, где требуется координация тысяч людей и машин. По прогнозам Сбера, внедрение подобных стандартов позволит сократить объём ручного кодирования вдвое уже к 2028 году.
Методология задаёт новый стандарт перехода от экспериментов с ИИ к промышленному внедрению. Это знаменует собой переход от классического Agile к гибридным командам, где производительность определяется базовой моделью, результат специфицируется до подключения агентов, надёжность ограничена средой исполнения, масштабирование допускается только после верификации, а политики контроля встроены в каждый этап исполнения.
AI-Disrupt PDLC кардинально меняет роли в продуктовых командах. Люди перестают писать код вручную и становятся архитекторами процесса, формулируя намерение, цели и критерии приемки итогового результата.
«Сегодня мы видим, что ценность продукта отвязывается от численности команды. Масштабирование больше не означает найм. Но ключевой нюанс в том, что генеративный искусственный интеллект даёт этот ощутимый эффект только в одном случае — когда он с самого начала встроен в ДНК продукта, а не интегрирован по остаточному принципу в уже сложившийся контур. Иначе это просто дорогой эксперимент, а не системная эффективность. AI-Disrupt PDLC — это цельная рамка, которая охватывает весь путь продукта от идеи до конечного решения и делает искусственный интеллект естественным участником каждого инженерного и продуктового решения. Уверен, что наш опыт будет полезен китайским коллегам, поэтому руководство было специально переведено на китайский язык», – отметил Кирилл Меньшов.
Переход к разработке продуктов на основе ИИ, а не просто с его использованием, требует трёх последовательных шагов. Сначала необходимо зафиксировать базовые метрики — производительность, качество и затраты. Затем запустить пилот, выбрав 2–3 команды, сформулировав чёткие измеримые результаты и организовав контролируемые эксперименты. И наконец, назначить ИИ-лидеров, которые станут драйверами внутренней экспертизы и обеспечат распространение проверенных практик на все подразделения.
Конференция WAIC проходит с 17 по 20 июля 2026 года в Шанхае. На интерактивном стенде Russian Connected AI Hub гости конференции знакомятся с флагманскими российскими ИИ-продуктами Сбера и его компаний-партнёров.
НОВОСТИ
- 15:00 18.07.2026
- Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США — иранский источник
- 14:00 18.07.2026
- Госсекретарь Союзного государства констатировал, что «славянского единства пока нет»
- 13:00 18.07.2026
- ВСУ осознанно ударили по гражданскому объекту — Мирошник об атаке на склад в Котовске
- 12:30 18.07.2026
- ВС РФ уничтожили в районе Змеиного сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ
- 12:00 18.07.2026
- Россия в январе — мае нарастила экспорт живых свиней на 32%
- 11:30 18.07.2026
- Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины — ФСБ
- 11:00 18.07.2026
- Родни Кук заявляет, что его поездка на ПМЭФ стала «разворотом» США к РФ
- 10:30 18.07.2026
- Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива — диспетчеры
- 10:10 18.07.2026
- На сессии AI Journey на WAIC эксперты обсудили, как меняется роль ИИ
- 10:00 18.07.2026
- Министр обороны Японии выступил за проведение в стране дискуссии о ядерном оружии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать