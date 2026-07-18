Сбер представил на WAIC тренды в области агентной разработки

14:20

Фото пресс-службы Сбера

На сессии AI Journey в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае старший вице-президент, глава блока «Технологии» Сбербанкараскрыл практический потенциал методологии AI-Disrupt PDLC. Внедрение этой методологии послужит новой основой для AI-native трансформации всего процесса разработки ПО, что позволит кардинально изменить привычные циклы создания продуктов и значительно расширить потенциал бизнеса.

Кирилл Меньшов особо отметил применимость подхода за пределами финтеха: методология адаптируется для промышленности, логистики и сложного инженерного производства, где требуется координация тысяч людей и машин. По прогнозам Сбера, внедрение подобных стандартов позволит сократить объём ручного кодирования вдвое уже к 2028 году.

Методология задаёт новый стандарт перехода от экспериментов с ИИ к промышленному внедрению. Это знаменует собой переход от классического Agile к гибридным командам, где производительность определяется базовой моделью, результат специфицируется до подключения агентов, надёжность ограничена средой исполнения, масштабирование допускается только после верификации, а политики контроля встроены в каждый этап исполнения.

AI-Disrupt PDLC кардинально меняет роли в продуктовых командах. Люди перестают писать код вручную и становятся архитекторами процесса, формулируя намерение, цели и критерии приемки итогового результата.

«Сегодня мы видим, что ценность продукта отвязывается от численности команды. Масштабирование больше не означает найм. Но ключевой нюанс в том, что генеративный искусственный интеллект даёт этот ощутимый эффект только в одном случае — когда он с самого начала встроен в ДНК продукта, а не интегрирован по остаточному принципу в уже сложившийся контур. Иначе это просто дорогой эксперимент, а не системная эффективность. AI-Disrupt PDLC — это цельная рамка, которая охватывает весь путь продукта от идеи до конечного решения и делает искусственный интеллект естественным участником каждого инженерного и продуктового решения. Уверен, что наш опыт будет полезен китайским коллегам, поэтому руководство было специально переведено на китайский язык», – отметил Кирилл Меньшов.

Переход к разработке продуктов на основе ИИ, а не просто с его использованием, требует трёх последовательных шагов. Сначала необходимо зафиксировать базовые метрики — производительность, качество и затраты. Затем запустить пилот, выбрав 2–3 команды, сформулировав чёткие измеримые результаты и организовав контролируемые эксперименты. И наконец, назначить ИИ-лидеров, которые станут драйверами внутренней экспертизы и обеспечат распространение проверенных практик на все подразделения.

Конференция WAIC проходит с 17 по 20 июля 2026 года в Шанхае. На интерактивном стенде Russian Connected AI Hub гости конференции знакомятся с флагманскими российскими ИИ-продуктами Сбера и его компаний-партнёров.