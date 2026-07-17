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МВБ выявило порядка 278 тыс. неграждан США, зарегистрированных для голосования — Трамп

10:05 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выявило около 278 тыс. неграждан США, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах в стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Согласно анализу МВБ, спискам избирателей штатов и публично доступной информации, были выявлены примерно 278 тыс. неграждан [США], зарегистрированных для голосования на федеральных выборах. Так как демократические штаты отказываются предоставлять свои данные по избирателям, реальное число намного выше», — сказал он, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

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