Разведка США считала, что саудовский наследный принц опасался поражения Трампа на выборах
11:05 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательное сообщество США полагало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд опасался поражения Дональда Трампа на американских президентских выборах 2020 года. Об этом говорится в докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован в четверг Белым домом.
В документе, датированном 19 августа 2020 года, говорится: «В середине 2019 года саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман выражал озабоченность по поводу того, что Эр-Рияд лишится поддержки США в реализации своих приоритетных задач, если президент [Трамп] проиграет выборы 2020 года». Подчеркивается также, что Трамп «был наиболее дружественно настроен по отношению к Саудовской Аравии из всех президентов США».
Упомянутый совет входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США, который курирует работу всех 18 американских разведывательных ведомств.
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