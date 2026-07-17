0
0
136
НОВОСТИ

Разведка США считала, что саудовский наследный принц опасался поражения Трампа на выборах

11:05 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное сообщество США полагало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд опасался поражения Дональда Трампа на американских президентских выборах 2020 года. Об этом говорится в докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован в четверг Белым домом.

В документе, датированном 19 августа 2020 года, говорится: «В середине 2019 года саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман выражал озабоченность по поводу того, что Эр-Рияд лишится поддержки США в реализации своих приоритетных задач, если президент [Трамп] проиграет выборы 2020 года». Подчеркивается также, что Трамп «был наиболее дружественно настроен по отношению к Саудовской Аравии из всех президентов США».

Упомянутый совет входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США, который курирует работу всех 18 американских разведывательных ведомств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 17.07.2026
Президент Польши заблокировал закон, разрешающий однополые союзы
0
87
11:20 17.07.2026
Американская разведка фиксировала попытки Турции тайно влиять на политиков и выборы в США
0
108
11:00 17.07.2026
Аномальное землетрясение у берегов США могло быть вызвано военными учениями — СМИ
0
156
10:45 17.07.2026
Собянин: Утвержден проект планировки территории транспортного узла «Новорижская»
0
181
10:35 17.07.2026
Герман Греф и Валентина Матвиенко осмотрели выставку, посвященную ИИ-технологиям Сбера
0
207
10:30 17.07.2026
Сбер одобрил реструктуризацию кредитов жителей и предпринимателей Крыма на два миллиарда рублей
0
196
10:20 17.07.2026
КСИР заявил об уничтожении двух американских радаров в Омане
0
223
10:05 17.07.2026
МВБ выявило порядка 278 тыс. неграждан США, зарегистрированных для голосования — Трамп
0
237
10:00 17.07.2026
Повышение МРОТ не влияет на назначенные пенсии, но может повлиять на будущие — ОП
0
275
09:32 17.07.2026
Хмара займется возвращением украинцев из Европы для отправки в ВСУ — подполье
0
317

Возврат к списку