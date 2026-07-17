ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ в порту Одесса

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для обеспечения ВСУ в порту Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В порту Одесса (государственное предприятие „Морской торговый порт „Одесса“) поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.