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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ в порту Одесса

12:00 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для обеспечения ВСУ в порту Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В порту Одесса (государственное предприятие „Морской торговый порт „Одесса“) поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

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