МИД КНР назвал вымыслом утверждение Трампа о вмешательстве Китая в выборы в США

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждение президента США Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и клеветой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, — сообщил он на брифинге, комментируя соответствующее утверждение лидера США. — Китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела [других государств], не проявляла к этому интереса и никогда не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах».