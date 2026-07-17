Войны США против Ирана не случилось бы, если бы Вэнс был президентом — Такер Карлсон
12:20 17.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не начали бы войну против Ирана, если бы президентом был действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.
«Если бы Вэнс был президентом, мы не были в состоянии войны с Ираном. Я не могу представить себе, чтобы Вэнс взял и сказал: мы должны начать две войны, чтобы нанести поражение фантомной ядерной программе. Это слишком безумно. Он слишком уважает себя, чтобы говорить что-то подобное. Я не думаю, что он верит в такое. При Вэнсе Республиканская партия стала бы ближе к своим избирателям, но он не президент», — сказал Карлсон в интервью агентству Bloomberg.
В ответ на вопрос, может ли Вэнс выиграть следующие президентские выборы, Карлсон сказал: «Посмотрим. Я бы хотел, чтобы он был избран президентом в 2024 году, но этого не случилось». Вэнс наряду с госсекретарем Марко Рубио называется одним из возможных кандидатов в президенты от республиканцев на выборах в 2028 году. По данным американских СМИ, Вэнс был одним из немногих соратников Трампа, кто был критически настроен против войны с Ираном.
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