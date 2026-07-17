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НОВОСТИ

Сбер предложил использовать конференцию AI Journey как международную площадку для обмена опытом

13:02 17.07.2026

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин предложил использовать крупнейшую в России конференцию по искусственному интеллекту AI Journey как площадку для международных встреч и обмена опытом.

«Мы предлагаем использовать крупнейшую в России конференцию AI Journey, посвящённую искусственному интеллекту, как площадку для международных встреч и обмена опытом. Традиционно на AI Journey мы подписываем меморандумы с зарубежными партнёрами, принимаем в Альянс в сфере ИИ новые страны и ведём диалог с коллегами из разных регионов мира. Уверен, AI Journey может стать идеальным местом для заседаний мировых и региональных организаций, а также экспертных групп, в том числе по линии ООН», – сказал Александр Ведяхин.

Конференция AI Journey, ежегодно собирающая в Москве тысячи экспертов из десятков стран, уже подтвердила свой высокий международный статус. Так, в ноябре 2025 года форум объединил более тысячи очных участников из России, Китая, Индии, США, Бразилии, Сербии и других государств, а также миллионы онлайн-зрителей по всему миру. В 2025 году на AI Journey также был анонсирован самый крупный в Европе open source проект Сбера — открытие кода моделей GigaChat и Kandinsky, а ключевыми темами стали наука, бизнес-внедрение ИИ и международная кооперация в форсайт-проекте AI Horizons, которых объединил экспертов из 36 стран. По словам Александра Ведяхина, организаторы уже несколько лет последовательно укрепляют международный авторитет AI Journey, и теперь конференция готова принять на своей площадке заседания профильных организаций и экспертных групп со всего мира.

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