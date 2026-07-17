Сбер одобрил реструктуризацию кредитов жителей и предпринимателей Крыма на два миллиарда рублей

10:30

Сбер активно продолжает программу помощи жителям и предпринимателям Крыма. Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня.

Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки. Сбер уже одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей, работающих в Республике Крым и г. Севастополе, на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики. Все обращения Сбер рассматривает в самые короткие сроки, индивидуально подбирает программу и условия реструктуризации, в решении руководствуется потребностями и ситуацией каждого клиента.

Один из примеров такой успешной помощи предпринимателям — поддержка пансионата в прибрежном посёлке Крыма. Комплекс работает уже 25 лет, и в этом году готовился к открытию сезона особенно: воспользовавшись кредитами в Сбере на общую сумму 30 млн рублей, собственник провёл масштабный ремонт всей территории. Но в связи с обстановкой в регионе туристический поток значительно снизился. Клиенты начали массово отменять брони, что привело к потере заработка и возможности обслуживать кредит в прежнем объёме. Реструктуризация помогла пансионату остаться на плаву, не сокращать штат и готовиться к новому сезону.

Ещё один пример — ситуация с одним из крупнейших сервисов по аренде автомобилей в регионе. Предприятие работает на рынке более 11 лет и успешно сотрудничает с частными клиентами и гостиничным бизнесом региона. В 2026 году планировалось расширение. Но в связи со снижением туристического потока и другими сложностями бизнес оказался в непростой ситуации: исполнять текущие обязательства из-за снижения выручки стало сложно. Клиент обратился в Сбер за поддержкой, ему предложили реструктуризацию остатка кредита (18 млн рублей) в связи с ЧС. Принятые меры помогли временно снизить долговую нагрузку и предотвратить возникновение просроченной задолженности. Благодаря этому клиент сохранил штат сотрудников, репутацию и финансовую устойчивость.

Напомним, Сбер реализует несколько программ поддержки для предпринимателей Республики Крым и Севастополя:

— кредитные каникулы в соответствии с условиями Федерального закона № 276-ФЗ на срок до 6 месяцев;

— реструктуризация кредита с максимальным сроком отсрочки погашения по процентам 12 месяцев, сроком отсрочки погашения основного долга 12 месяцев и возможностью пролонгации кредита до 24 месяцев;

— отсрочка по кредиту в случае причинения ущерба здоровью или имуществу предпринимателя, по программе можно запросить отсрочку погашения основного долга на 12 месяцев, пролонгировать кредит до 24 месяцев, максимальный срок отсрочки погашения по процентам — 12 месяцев, а на время льготного периода проценты по кредиту не начисляются.

Также Сбер предлагает меры поддержки физических лиц. Ежедневно в банк обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации. Специалисты оперативно предоставляют консультации, помогают сформировать документы на реструктуризацию кредитов и в кратчайшие сроки получить поддержку. На данный момент одобрена реструктуризация кредитов физических лиц также на общую сумму один миллиард рублей.

Сохраняется стабильная работа инфраструктуры банка: офисы на полуострове продолжают работать в штатном режиме даже в условиях отключения электроэнергии, дополнительно мобильные офисы выезжают в населенные пункты, банкоматы и терминалы оплаты работают при наличии света и связи в конкретном регионе.

Для Сбера в приоритете остаётся доступность его услуг для всех, поэтому банк не вводил ограничений на снятие наличных и прочие операции. Все жители и гости полуострова могут снимать средства и пользоваться сервисами Сбера на условиях, предусмотренных их кредитными организациями.