Путин не против подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает возможным возвращение Волгограду название Сталинград, если так решит большинство жителей.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал президент, комментируя соответствующее предложение на встрече с участниками марафона «Знание. Первые».

Он подчеркнул, что надо выяснить мнение большинства жителей города. «Я подумаю, хорошо», — добавил Путин.