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НОВОСТИ

За неделю в плен сдались 43 украинских военных

13:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

43 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

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