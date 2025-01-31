За неделю в плен сдались 43 украинских военных

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

43 украинских военнослужащих сдались в российский плен на линии боевого соприкосновения за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.