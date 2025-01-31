В Норвегии задержано судно с экипажем из РФ якобы за повреждение кабеля в Балтийском море
14:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежское судно Silver Dania с экипажем, полностью состоящим из граждан России, задержано береговой охраной Норвегии по запросу Латвии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба полиции королевства.
«На основании законного запроса латвийских властей полицейское управление округа Тромсё задержало зарегистрированное в Норвегии судно Silver Dania. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Весь экипаж на борту — россияне. Есть подозрение, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 15:32 31.01.2025
- 90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
- 15:12 31.01.2025
- Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье
- 15:00 31.01.2025
- В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
- 14:30 31.01.2025
- «Роснефть» заняла лидирующую позицию в рейтинге RAEX в сфере устойчивого развития
- 14:12 31.01.2025
- В украинской армии наступил «кризис дезертирства» — СМИ
- 14:00 31.01.2025
- Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС, об этом говорят цифры — Пашинян
- 13:32 31.01.2025
- За неделю в плен сдались 43 украинских военных
- 13:20 31.01.2025
- Премьер Грузии считает бессмысленным продолжение работы в ПАСЕ после резолюции
- 13:05 31.01.2025
- Иран поддержит любое сирийское правительство, одобренное народом — глава МИД
- 13:00 31.01.2025
- Рынок маркетплейсов в РФ за год вырос на 40% — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать