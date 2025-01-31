В Норвегии задержано судно с экипажем из РФ якобы за повреждение кабеля в Балтийском море

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежское судно Silver Dania с экипажем, полностью состоящим из граждан России, задержано береговой охраной Норвегии по запросу Латвии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба полиции королевства.

«На основании законного запроса латвийских властей полицейское управление округа Тромсё задержало зарегистрированное в Норвегии судно Silver Dania. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Весь экипаж на борту — россияне. Есть подозрение, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», — говорится в заявлении.