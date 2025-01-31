Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены — Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил об исполнении планов по набору контрактников в январе.

«С учетом тематики нашего совещания я также заехал как обычно на пункт набора на военную службу. Пункт такой оснащенный военной техникой, по заведенному регламенту все делается достаточно быстро. Это удобно для граждан», — сообщил Медведев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург, запись которой опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены», — сообщил он.