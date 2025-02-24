Дипмиссиям РФ в недружественных странах требуется охрана — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские дипучреждения в недружественных странах нуждаются в усиленной охране. Москва доводит эту информацию до принимающей стороны по дипломатическим каналам, прокомментировал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщения о взрыве рядом с генконсульством РФ в Марселе.

«Безусловно, требуется», — ответил представитель Кремля на вопрос о необходимости усиления охраны.