ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по конфликту на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

За проект резолюции, подготовленный европейскими странами и Украиной проголосовали 93 страны, 18 государств в том числе США, Израиль и Венгрия высказались против, 65 стран воздержались от голосования.