ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
20:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по конфликту на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.
За проект резолюции, подготовленный европейскими странами и Украиной проголосовали 93 страны, 18 государств в том числе США, Израиль и Венгрия высказались против, 65 стран воздержались от голосования.
НОВОСТИ
- 20:40 24.02.2025
- Количество якобы связанных с РФ нефтяных танкеров под британскими санкциями выросло до 133
- 19:20 24.02.2025
- Зеленский настроен воевать еще два года, до промежуточных выборов в США — депутат Рады
- 18:40 24.02.2025
- США призвали отозвать проект антироссийской резолюции ООН — FT
- 18:00 24.02.2025
- Канада передаст Украине $3,52 млрд за счет активов РФ и военную технику — Трюдо
- 17:45 24.02.2025
- Онлайн-курс лекций «Роснефти» об арктических птицах получил награду международного конкурса
- 17:32 24.02.2025
- Заготовка крови в РФ увеличилась на 6% в 2024 году — ФМБА
- 17:12 24.02.2025
- Многие западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ — Цивилев
- 17:00 24.02.2025
- Шесть БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями
- 16:32 24.02.2025
- Поляки считают, что живущие в их стране украинцы должны вернуться и идти на фронт — опрос
- 16:12 24.02.2025
- Лавина сошла около курорта «Роза Хутор» на Кубани, ведется поиск туристов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать