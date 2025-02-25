Один подросток погиб еще двое пострадали в ДТП со снегоходом и электричкой в Удмуртии
17:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снегоход и электричка столкнулись в Удмуртии. В результате происшествия один подросток погиб, еще двое пострадали, сообщили в республиканском Минздраве.
«В результате происшествия пострадали трое 16-летних подростков, один из них погиб. Еще один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1 РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Удмуртии», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:32 25.02.2025
- Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак
- 16:12 25.02.2025
- Трамп хочет, чтобы Украина сдалась, утверждает El País
- 16:00 25.02.2025
- На Ставрополье арестовали женщину, чьи собаки загрызли насмерть 9-летнюю девочку
- 15:32 25.02.2025
- Польша будет рада забрать себе весь американский контингент в Германии — президент
- 15:12 25.02.2025
- ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины - ЕК
- 15:00 25.02.2025
- Почти половина немцев не хотят продолжения поддержки Киева новым правительством — опрос
- 14:32 25.02.2025
- Глава разведки и командующий ВС Швейцарии подали прошение об отставке — СМИ
- 14:12 25.02.2025
- ВСУ потеряли более 220 военных и 2 танка за сутки в Курской области
- 14:00 25.02.2025
- Песков рассказал, доверяет ли Путин США
- 13:32 25.02.2025
- Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать