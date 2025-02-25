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Один подросток погиб еще двое пострадали в ДТП со снегоходом и электричкой в Удмуртии

17:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снегоход и электричка столкнулись в Удмуртии. В результате происшествия один подросток погиб, еще двое пострадали, сообщили в республиканском Минздраве.

«В результате происшествия пострадали трое 16-летних подростков, один из них погиб. Еще один подросток в тяжелом состоянии доставлен в 1 РКБ, за его жизнь борются врачи. Третьему ребенку помощь оказана на месте происшествия. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Удмуртии», — говорится в сообщении.

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