В мирном соглашении Армении и Азерайджана осталось согласовать два пункта из 17-ти - Пашинян

19:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения, переговоры по оставшимся двум вопросам продолжается. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Одна из двух статей, по которым пока не удалось договориться, касается размещения войск третьих стран вдоль границы, а другая — споров в международных судах. Остальные 15 пунктов согласованы», — отметил он.