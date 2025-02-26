В мирном соглашении Армении и Азерайджана осталось согласовать два пункта из 17-ти - Пашинян
19:53 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения, переговоры по оставшимся двум вопросам продолжается. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Одна из двух статей, по которым пока не удалось договориться, касается размещения войск третьих стран вдоль границы, а другая — споров в международных судах. Остальные 15 пунктов согласованы», — отметил он.
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