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НОВОСТИ

Калиматов: Создание «Академии цифрового развития» – важный шаг для Ингушетии

14:35 28.02.2025

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Пресс-служба Главы и Правительства Республики Ингушетии
За первый год работы кластер «Академия цифрового развития” стал ключевой образовательной площадкой республики. Здесь ведется подготовка ИТ-специалистов и технологических предпринимателей.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, инвестиции в образование имеют важное значение, поскольку являются вкладом в будущее. При этом президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что от качества подготовки специалистов в инженерии и ИТ напрямую зависит, насколько успешной Россия станет с точки зрения технологий.

«Мы видим, как усилия всех участников проекта создания в регионе «Школы 21» и Академии цифрового развития, прежде всего мецената Микаила Гуцериева и представителей Сбера, приносят первые плоды», – сказал Калиматов, добавив, что теперь молодые люди получают актуальные профессиональные навыки, в результате чего у республики появляется серьезный импульс для развития. После обучения специалисты могут удаленно работать в ведущих компаниях РФ, отметил глава региона.

Бизнесмен и меценат, основатель группы «САФМАР» Микаил Гуцериев пояснил, что целью создания образовательного кластера стало стремление предоставить молодежи доступ к передовым технологиям и дать ей возможности для успешной реализации.

«Сегодня Академия стала точкой роста для региона», – убежден бизнесмен.

Добавим, за год работы образовательного кластера «Академии цифрового развития» получено свыше 12 тысяч заявок на обучение, причем не только из Ингушетии, но и регионов СКФО.

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