В ВСУ признали потери личного состава в результате удара по полигону
14:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил факт удара по полигону и потери среди личного состава и назначил проверку.
1 марта в Минобороны России сообщили, что до 150 боевиков, в том числе до 30 иностранных инструкторов, были уничтожены в результате удара ОТРК «Искандер» по полигону ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области. Власти Украины и руководство ВСУ никак не комментировали эту ситуацию. 2 марта депутат Верховной рады Марьяна Безуглая возложила ответственность за произошедшее на командование ВСУ.
«Трагедия на полигоне. <…> В настоящее время идет расследование обстоятельств», — написал Драпатый в своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования родным погибших, однако не назвал точные потери. Также он не уточнил, где именно расположен военный объект.
Драпатый сообщил, что назначил независимую проверку всех обстоятельств с участием военной контрразведки, и заявил, что привлечет к ответственности «тех, кто принимал решение в тот день», и каждого, «кто не принимал их вовремя».
В свою очередь в Сухопутных войсках ВСУ также подтвердили факт потерь, не уточняя числа погибших и местонахождение полигона. «1 марта, одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины <…>. Есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.
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