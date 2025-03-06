Саратовская область впервые попала в топ регионов-лидеров по приему студентов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество зачисленных студентов в 2024 году превысило 10 тысяч человек в 12 регионах РФ, в лидеры впервые вошла Саратовская область. Об этом говорится в результатах «Мониторинга качества приема — 2024», проведенного НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя университета Ярослава Кузьминова при поддержке Минобрнауки РФ.

«В 2024 году в 12 российских регионах число зачисленных студентов превысило отметку в 10 тысяч человек. В число лидеров впервые вошла Саратовская область», — говорится в сообщении.

Лидерами по совокупному приему в 2024 году помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга стали Свердловская область (набрано 18,7 тыс. студентов), Республика Татарстан (18,4 тыс.), Новосибирская область (16,1 тыс.), Ростовская область (14,2 тыс.), Самарская область (13,2 тыс.), Краснодарский край (12,7 тыс.), Нижегородская область (12,3 тыс.), Воронежская область (11,9 тыс.), Красноярский край (10,8 тыс.), Саратовская область (10,1 тыс.).

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом в десяти крупнейших студенческих регионах наблюдается рост приема. Так, наибольший прирост отмечен в Саратовской (+10,6%) и Свердловской (+9,1%) областях, Татарстане (+8,3%), Новосибирской области (+8,4%) и Краснодарском крае (+8,6%). По мнению авторов исследования, продолжающийся рост численности студентов свидетельствует об увеличении спроса на высшее образование.

46 из 70 регионов с набором более 1 тыс. студентов в 2024 году показали рост общего числа зачисленных. При этом наибольший прирост отмечается в Карачаево-Черкесской Республике (на 97,3%), Волгоградской (на 36,5%), Смоленской (на 24,5%) и Тульской (на 23,2%) областях.

Список регионов, демонстрирующих наиболее высокое качество приема, в целом остался тем же: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск. Региональным университетам удается сохранить качество приема на фоне роста доступности высшего образования. Так, несмотря на рост численности бюджетного набора (+1,6% к 2022 году), средний балл ЕГЭ поступивших в 2024 году в вузы, расположенные за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, составил 66,7.