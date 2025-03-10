Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
19:20 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.
НОВОСТИ
- 20:00 10.03.2025
- Приобретенное гражданство РФ более чем 1,6 тыс. человек прекращено из-за преступлений
- 18:40 10.03.2025
- В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
- 18:00 10.03.2025
- Президент Болгарии призвал Европу поддержать США в достижении мира на Украине
- 17:32 10.03.2025
- 32 человека пострадали в результате столкновения двух судов у берегов Англии — Sky News
- 17:12 10.03.2025
- США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны — Уиткофф
- 17:00 10.03.2025
- Кандидат в президенты МОК Ватанабэ намерен вернуть россиян на международные турниры
- 16:32 10.03.2025
- ЕС не сможет финансировать армию Украины численностью 1 млн человек — Сийярто
- 16:12 10.03.2025
- «Северный поток» уничтожили США, а правда об этом скрывается — словацкий евродепутат
- 16:00 10.03.2025
- Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках пляжей на Кубани
- 15:32 10.03.2025
- Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине — СВР РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать