Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем руководителя Россотрудничества. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.