Банковские аналитики рекомендуют покупать акции «Роснефти»

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Эксперты российских инвестиционных банков после публикации финансовых результатов «Роснефти» за 2024 год видят перспективы дальнейшего роста стоимости акций компании. Так, в обзоре «Промсвязьбанка» результаты деятельности «Роснефти» отмечены положительно, особенно с учетом сложных экономических условий прошедшего года: «Компания остается единственной в секторе, публикующей квартальную отчетность». В «Промсвязьбанке» предполагают, что бумаги компании будут торговаться на уровне 720 руб. за штуку. В этом случае они подорожают почти на 40% по сравнению с нынешней ценой.

В обзоре инвестиционного банка «Синара» говорится, что компания оставляет в силе рейтинг «Покупать» для акций «Роснефти». Аналитики делают такой прогноз, «отмечая исключительно широкие возможности для увеличения добычи в рамках проекта «Восток Ойл». По данным «Синары», акции «Роснефти» будут стоить на уровне 740 руб. за бумагу.

Аналитики «Совкомбанка» отмечают, что несмотря на сложные инфраструктурные условия, в которых живет отрасль, «Роснефть» хорошо справляется с управлением расходами. «Мы сохраняем позитивный взгляд на бизнес компании, - отмечается в отчете «Совкомбанка». - Исходя из динамики стоимости бочки нефти в начале 2025 года, мы понимаем, что показатели компании могут быть под давлением, однако, в текущей ситуации мы ожидаем, что влияние не денежных факторов будет сравнительно меньше, что поддержит чистую прибыль компании».

Представители «Газпромбанка» же полагают, что финансовые показатели «Роснефти» превысили ожидания рынка – как по выручке и EBITDA, так и по чистой прибыли. Инвестиционный банк видит потенциал роста ценных бумаг «Роснефти» на 32% - до 710 рублей за акцию.

Напомним, на днях «Роснефть» отчиталась о результатах работы в 2024 году. Компания получила рекордные показатели выручки – 10,1 трлн руб. (+10,7% к показателям 2023 года) и EBITDA - 3 трлн руб. Чистая прибыль составила более 1 трлн руб. При этом «Роснефть» сообщила о выплате в бюджет РФ 6,1 трлн руб. в виде налогов и других платежей, что стало рекордным показателем.

Кроме того, «Роснефть» сообщила и о существенном росте числа акционеров физических-лиц. За последний год их стало больше на 30%, теперь акциями крупнейшей нефтяной компании РФ владеют 1,5 млн человек.