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США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море и атак на энергообъекты — Bloomberg

14:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации США и Украины в Эр-Рияде в ходе очередного раунда переговоров обсуждают прекращение огня в Черном море, а также ударов по энергетической инфраструктуре на срок в 30 дней. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее агентство France-Presse (AFP) сообщило, что делегации Вашингтона и Киева во вторник начали в столице Саудовской Аравии новый раунд переговоров.

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