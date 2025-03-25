США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море и атак на энергообъекты — Bloomberg

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации США и Украины в Эр-Рияде в ходе очередного раунда переговоров обсуждают прекращение огня в Черном море, а также ударов по энергетической инфраструктуре на срок в 30 дней. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее агентство France-Presse (AFP) сообщило, что делегации Вашингтона и Киева во вторник начали в столице Саудовской Аравии новый раунд переговоров.