0
0
186
НОВОСТИ

Контингенты Польши и Румынии будут совместно выполнять миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

14:32 28.03.2025 Источник: Интерфакс

В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии будут совместно действовать контингенты Польши и Румынии, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Литвы.

"31 марта на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе состоится церемония смены воинских контингентов, осуществляющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Итальянские и французские военно-воздушные силы, охранявшие Балтийский регион в течение восьми и четырех месяцев соответственно, будут заменены военнослужащими польских ВВС, патрулирующими территорию с использованием четырех истребителей F-16 Fighting Falcon, при поддержке румынских ВВС, также использующих истребители F-16 Fighting Falcon", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.03.2025
Европа не хочет мира, раз отказывается снимать с РФ санкции — Песков
0
50
15:12 28.03.2025
В Турции планируют запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет
0
115
15:00 28.03.2025
Пока рано рассуждать о деталях внешнего управления на Украине — Песков
0
139
14:12 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки — Кремль
0
238
14:00 28.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 320 военных на курском направлении
0
262
13:32 28.03.2025
Украина по новому соглашению с США будет должна более $120 млрд — СМИ
0
412
13:20 28.03.2025
Гоголевка в Курской области освобождена от ВСУ
0
316
13:05 28.03.2025
Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда в результате землетрясения
0
326
13:00 28.03.2025
Массовую гибель сайгаков в Казахстане объяснили естественными причинами
0
339
12:32 28.03.2025
Министр обороны Польши признал, что запасы снарядов калибра 155 мм в стране невелики
0
364

Возврат к списку