Контингенты Польши и Румынии будут совместно выполнять миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

14:32 Источник: Интерфакс

В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии будут совместно действовать контингенты Польши и Румынии, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Литвы.

"31 марта на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе состоится церемония смены воинских контингентов, осуществляющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Итальянские и французские военно-воздушные силы, охранявшие Балтийский регион в течение восьми и четырех месяцев соответственно, будут заменены военнослужащими польских ВВС, патрулирующими территорию с использованием четырех истребителей F-16 Fighting Falcon, при поддержке румынских ВВС, также использующих истребители F-16 Fighting Falcon", - говорится в сообщении.