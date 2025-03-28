Контингенты Польши и Румынии будут совместно выполнять миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии
14:32 28.03.2025 Источник: Интерфакс
В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии будут совместно действовать контингенты Польши и Румынии, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Литвы.
"31 марта на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе состоится церемония смены воинских контингентов, осуществляющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Итальянские и французские военно-воздушные силы, охранявшие Балтийский регион в течение восьми и четырех месяцев соответственно, будут заменены военнослужащими польских ВВС, патрулирующими территорию с использованием четырех истребителей F-16 Fighting Falcon, при поддержке румынских ВВС, также использующих истребители F-16 Fighting Falcon", - говорится в сообщении.
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