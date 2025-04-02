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Бельгия хочет к 2040 году вдвое увеличить число сотрудников разведки

11:05 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба разведки и безопасности Генерального штаба ВС Бельгии (SGRS), которая подчиняется Минобороны страны, планирует в течение 15 лет удвоить число своих сотрудников. Об этом сообщил глава ведомства генерал-майор Стефан Дютрон.

«Я бы хотел к 2040 году вдвое увеличить число наших сотрудников», — сказал Дютрон в интервью агентству Belga. По его словам, это «очень амбициозная задача», которую необходимо выполнить для «дальнейшего развития различных структур организации». По информации Belga, сейчас в разведке SGRS работает около тысячи сотрудников, но сколько именно, неизвестно — точные цифры засекречены.

Дютрон считает, что большинство конфликтов в мире привели к «росту антисемитизма и радикализма» в Европе и Бельгии, также продолжает расти число случаев «шпионажа и внешнего вмешательства», с которыми необходимо бороться. В сложившейся ситуации, как указал генерал-майор, службы безопасности и разведки работают в усиленном режиме.

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