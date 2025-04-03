ВСУ пытались убедить жителей Суджи, что Курская область — это Украина
10:20 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины распространяли среди жителей оккупированных районов Курской области дезинформацию и агитационные материалы антиправительственного содержания. Об этом жительница Суджи рассказала представителю Военного следственного управления СК РФ.
«Кидали газеты, листовки были. Что <…> Курская губерния — это Украина, все это дело. Присоединяйтесь, а мы <…> пришли сюда забрать Курскую область, свои части присоединить к Украине», — передала она слова того, кого назвала украинским корреспондентом. «Я не знаю, я сколько прожила на белом свете, я не знала, что Курская область — это Украина», — добавила она.
Женщина также рассказала, что в агитлистовках, распространяемых ВСУ, говорилось о том, что российское правительство бросило жителей приграничных регионов РФ на произвол судьбы.
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