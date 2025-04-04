Жители России пожертвовали более 22 млрд рублей на нужды военных с начала СВО
13:05 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители России передали более 22 млрд рублей пожертвований на нужды военнослужащих с начала специальной военной операции. Помощь оказана 510 подразделениям, сообщили ТАСС в пресс-службе Народного фронта, организатора сбора «Все для Победы!».
«По последним данным, жителями России пожертвовано 22,2 млрд рублей. Только за последний месяц Народный фронт передал более тысячи коптеров, 580 единиц средств радиоэлектронной борьбы и 279 генераторов. За все время сборов помощь получили 510 подразделений», — сказал собеседник агентства.
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