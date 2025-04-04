РФ едва ли на руку пошлины США, из-за них лихорадит мировую экономику — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва едва ли ощутит для себя позитивный эффект от пошлин США, поскольку лихорадка для мировой экономики потребует от нее внимательных действий. Это, отвечая на вопрос ТАСС, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли это (пошлины США — прим. ТАСС) на руку», — считает представитель Кремля. «Мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит, — описал он. — Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных».

«При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики», — заключил Песков.