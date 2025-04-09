«Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ — опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Альтернатива для Германии» (АдГ) в первый раз возглавила рейтинг политических партий ФРГ. Как пишет газета Die Welt, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел институт изучения общественного мнения Ipsos.

Если бы выборы в Бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, то АдГ получила бы 25% и опередила бы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который готовы поддержать 24% респондентов. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 15%, «Зеленых» — 11%, Левой партии — 11%, «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) — 5%, Свободной демократической партии — 4%.

Блок ХДС/ХСС потерял 5 процентных пунктов с начала марта, когда проводился аналогичный опрос. Это самый низкий показатель блока за последние три года, отмечает Die Welt. Рейтинг АдГ вырос на 3 процентных пункта.