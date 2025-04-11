Годовая инфляция в РФ в марте 2025 года ускорилась до 10,34% - Росстат

19:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в марте 2025 года ускорилась до 10,34% против 10,06% в феврале 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,65%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в марте подорожали на 0,83% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 12,42%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,14% в месячном выражении и на 5,93% в годовом. Стоимость услуг подорожала на 1,01% к февралю 2025 года и на 12,87% в годовом выражении.