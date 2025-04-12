США рассчитывают получить под свой контроль трубопровод «Газпрома», проложенный на Украине - СМИ
09:00 12.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект соглашения по украинским полезным ископаемым, подготовленный Соединенными Штатами, содержит требование передачи американской правительственной корпорации контроля над трубопроводом «Газпрома», который проложен по территории Украины в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По их данным, стороны обсудили проект соглашения в пятницу в Вашингтоне. По оценке агентства, консультации были весьма напряженными, а перспективы достижения успеха на них невысоки. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — сказал собеседник Reuters, указав на «максималистский» характер проекта, представленного американской администрацией в марте. В Минфине США сообщили, что консультации носят «технический характер по своей сути».
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