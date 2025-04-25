Бюджет РФ на 2025–2027 гг. защитит экономику страны от внешних потрясений — Силуанов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет на 2025–2027 гг. позволит защитить российскую экономику от внешних потрясений, укрепить финансовый суверенитет, поддержать долгосрочный рост. Об этом говорится в тексте заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, распространенном на 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК, руководящего органа Международного валютного фонда). Это совещание проходит 24–25 апреля в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

«Федеральный бюджет на 2025–2027 гг. разработан с учетом поддержания нулевого первичного структурного дефицита в полном соответствии с фискальными правилами. Этот подход поможет защитить экономику и государственные финансы от внешних потрясений, усилить финансовый суверенитет страны и доверие к экономической политике, а также поддержать долгосрочный экономический рост», — подчеркнул глава Минфина РФ.