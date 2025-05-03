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НОВОСТИ

Предлагая майское перемирие, Россия проверяет Украину на готовность к переговорам - Песков

15:26 03.05.2025 Источник: Интерфакс

Реакция Киева на предложение России о майском перемирии является тестом на готовность Украины к миру, Москва будет ждать недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни восьмого, девятого и десятого мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал он журналистам в субботу.

Как подчеркнул представитель Кремля, "реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие, это тест на готовность Украины к миру".

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