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Славянам нет места в будущем, о котором мечтают западные элиты — Лукашенко

21:20 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Славянам, как и остальным «неарийцам», нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы.

«Нам, славянам, как и остальным неарийцам, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма», — сказал Лукашенко.

«Нам приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения. Задолго до июня 41-го. Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1 132 дня», — отметил белорусский президент.

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