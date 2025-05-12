Выставки, киносеансы и показ мод проведут в Москве в рамках акции «Ночь в музее» — Сергунина
13:22 12.05.2025
Москвичи в ночь с 17 на 18 мая смогут присоединиться к событиям ежегодной акции «Ночь в музее». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, акция объединит 170 площадок в разных частях мегаполиса. «В программе — больше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод, - подчеркнула заммэра. - Главная особенность этого сезона — применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут».
В Музее космонавтики будет проводить экскурсии летчик-космонавт Герой РФ Антон Шкаплеров, который расскажет о жизни на космической станции. В ходе серии концертов, которые стартуют в 20:00, перед гостями музея будут выступать солисты Мариинского и Большого театров, оперные певцы и музыканты. А в 22:30 московские дизайнеры покажут коллекции одежды и аксессуаров, связанные с темой космоса.
В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в 19:00 и 21:00 начнется программа «Созвездие бесстрашных», посвященная жизни космонавтов, работе инженеров и конструкторов космической техники.
В музее «Атом» на ВДНХ на мультимедийной выставке «Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы», созданной совместно с Музеем Победы, можно будет узнать о событиях, происходивших в 1940-е годы на военном и научном фронтах.
В Музее Москвы в 19:00 будет выступать камерный хор, а в 20:00 состоится лекция об истории восстановления столицы в послевоенное время.
В Государственном музее А.С. Пушкина в 20:50 и 21:45 будут проходить иммерсивные экскурсии, которые проведут гиды в образах героев произведений великого поэта.
В музее-заповеднике «Коломенское» в 20:00 начнется поход-экспедиция – его участники узнают легенды, связанные с этой местностью, увидят памятники архитектуры XVII–XVIII веков и объекты природного наследия.
На странице сообщества «Культура Москвы» в соцсети «ВКонтакте» можно будет увидеть прямые трансляции с разных площадок акции. Большинство событий состоится до полуночи, но часть площадок будут работать до 02:00. Узнать условия посещения, расписание и зарегистрироваться можно на сайте проекта «Ночь в музее».
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