Вселенная "умрет" гораздо раньше, чем предполагалось - космологи

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерландские космологи максимально точно просчитали то, как «испаряются» черные дыры в результате формирования излучения Хокинга, и пришли к выводу, что последние черные дыры исчезнут из Вселенной через 10 в 67-й степени лет, что значительно меньше предыдущих оценок. В результате этого конец Вселенной наступит неожиданно рано, примерно через 10 в 78-й степени лет, сообщила пресс-служба исследовательского центра NOVA.

«Проведенные нами расчеты показывают, что фактический конец Вселенной должен наступить значительно раньше, чем мы предполагали в прошлом. К счастью для нас, это произойдет в любом случае через астрономически долгое время», — заявил профессор Радбудского университета в Неймегене (Нидерланды) Хайно Фальке, чьи слова приводит пресс-служба центра NOVA.

Как объясняют профессор Фальке и его коллеги, большинство космологов и астрофизиков сегодня предполагают, что наша Вселенная завершит свое существование в очень далеком будущем в результате того, что материя в ней полностью исчезнет в результате «растягивания» пространства-времени под действием темной энергии. Последними «жителями» мироздания будут черные дыры, а также два других типа компактных объектов — нейтронные звезды и белые карлики.

Все три типа этих компактных объектов, как обнаружили астрофизики два года назад, также будут постепенно разрушаться в результате формирования так называемого излучения Хокинга. Так ученые называют поток частиц высоких энергий, которые непрерывно возникают у горизонта событий черных дыр и в сильно искривленном пространстве рядом с белыми карликами и нейтронными звездами в результате квантовых взаимодействий этих компактных объектов с вакуумом.

Профессор Фальке и его коллеги максимально точно просчитали то, как формируется это излучение. Это позволило им определить максимальные сроки существования черных дыр, нейтронных звезд и белых карликов, а также оценить вероятность того, могут ли в современной Вселенной существовать компактные объекты из ее предположительного предшественника. Эти расчеты исключили наличие сверхдревних черных дыр в современном мироздании, а также указали на то, что текущая Вселенная опустеет значительно быстрее, чем ожидали ученые.

Так, исследователи обнаружили, что последние черные дыры и нейтронные звезды испарятся примерно через 10 в 67-й степени лет, а не через 10 в 100-й степени лет, как считалось в прошлом, а белые карлики исчезнут несколько позднее, примерно через 10 в 78-й степени лет. В результате этого так называемая «тепловая смерть» Вселенной наступит заметно быстрее, чем предполагали в прошлом астрофизики и космологи, что нужно учитывать при построении моделей ее эволюции, подытожили исследователи.