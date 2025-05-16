Миронов предлагает установить налоги на роскошь и сверхприбыль

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает новые направления совершенствования системы налогообложения, в том числе ввести налог на роскошь, а также две дополнительные ставки налога на доходы физических лиц — на сверхприбыль.

«Необходимо ввести еще две ставки НДФЛ — 25% на доходы от 250 млн до 500 млн рублей в год, а свыше этого потолка — ставку 35%. Второе, до 35%, поднять налог на дивиденды — как для налога от доходов с крупных выигрышей. Третье, ввести налог на роскошь и / или налог на состояние. Это настоящие налоги, которых ждет от нас общество», — сказал Миронов ТАСС.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года вступил в силу закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Депутат добавил, что действующая система заканчивается на доходах в 50 млн рублей, а для сверхбогатых шкала «так и осталась плоской».

«Сразу появятся эксперты, которые с умным видом заявят, что высокие налоги плохо, так как богатые будут искать способ от них уходить. Конечно, будут! Эта проблема существует с тех пор, как появились налоги. И во все эпохи ее решали», — подчеркнул Миронов.