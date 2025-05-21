0
0
1615
НОВОСТИ

Около 650 тысяч человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы» за год – Сергунина

14:30 18.05.2025

Ресурс «Библиотеки Москвы» на городском портале mos.ru за четыре года посетили около 1,7 млн пользователей. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, это удобный и полезный сервис, ставший привычным для многих москвичей, которым он помогает искать и бронировать книги. «В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек – в три раза больше, чем за первый год работы», – сообщила Сергунина.

С 2021 года горожане забронировали при помощи «Библиотек Москвы» более 800 тысяч книг. По данным портала, наиболее востребованными оказались произведения русских классиков, таких как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Максим Горький, Иван Гончаров. Пользователям интересны разные жанры, от автобиографий до научной фантастики.

Искать книги читателям помогает нейросеть, которая выдает рекомендации на основе предпочтений пользователей. А на главной странице публикуются книжные подборки для детей и взрослых.

В разделах «Мои заказы», «Читаю сейчас» и «Избранное» пользователи могут запомнить интересное издание и продлить срок хранения книги. При этом выбрать удобную библиотеку они могут на интерактивной карте на портале.

Для использования ресурса «Библиотеки Москвы» горожанину потребуется стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет, который можно оформить онлайн или в любой городской библиотеке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 21.05.2025
Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
0
37
14:10 21.05.2025
В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
0
67
13:35 21.05.2025
Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
0
141
13:20 21.05.2025
Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
0
142
13:15 21.05.2025
Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
0
150
13:10 21.05.2025
Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
0
189
12:30 21.05.2025
По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
0
233
12:20 21.05.2025
Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
0
214
12:10 21.05.2025
Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
0
262
11:20 21.05.2025
Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
0
314

Возврат к списку