Около 650 тысяч человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы» за год – Сергунина

14:30

Ресурс «Библиотеки Москвы» на городском портале mos.ru за четыре года посетили около 1,7 млн пользователей. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, это удобный и полезный сервис, ставший привычным для многих москвичей, которым он помогает искать и бронировать книги. «В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек – в три раза больше, чем за первый год работы», – сообщила Сергунина.

С 2021 года горожане забронировали при помощи «Библиотек Москвы» более 800 тысяч книг. По данным портала, наиболее востребованными оказались произведения русских классиков, таких как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Максим Горький, Иван Гончаров. Пользователям интересны разные жанры, от автобиографий до научной фантастики.

Искать книги читателям помогает нейросеть, которая выдает рекомендации на основе предпочтений пользователей. А на главной странице публикуются книжные подборки для детей и взрослых.

В разделах «Мои заказы», «Читаю сейчас» и «Избранное» пользователи могут запомнить интересное издание и продлить срок хранения книги. При этом выбрать удобную библиотеку они могут на интерактивной карте на портале.

Для использования ресурса «Библиотеки Москвы» горожанину потребуется стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет, который можно оформить онлайн или в любой городской библиотеке.