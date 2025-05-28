Более 140 тысяч россиян зарегистрировались на СберПрайм Зеленый марафон
13:53 28.05.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Старт одному из самых массовых легкоатлетических фестивалей в России будет дан 31 мая. В этом году Зеленый марафон проходит при поддержке СберПрайм. Центральной площадкой вновь станет парк «Зарядье» в Москве. Партнер мероприятия приготовил различные активности для москвичей и гостей города. На дистанции в столице будут установлены тоннель с освежающим дождем и точки раздачи воды для бегунов, вдоль дистанции поддерживать спортивный дух будет команда чирлидеров. Участники и зрители смогут отдохнуть в лаунж-зоне с шезлонгами, сделать переводные тату с результатами своего забега, кастомизировать свои медали, воспользоваться массажерами. Здесь же можно будет оформить подписку СберПрайм по специальной цене.
Для самых маленьких участников и болельщиков организуют детскую зону. Там будет расположен большой арт-объект для фото с ростовыми куклами СберКота, а еще ребята смогут получить сладкую вату и подарки, узнать, почему нужно быть финансово грамотными и как в этом поможет приложение СберKids.
«Хотя онлайн-регистрация на забег уже завершена, мы ждем всех на площадках Зеленого марафона. Абсолютно каждый может прийти 31 мая поддержать своих родных и близких – тех, кто решил испытать себя на дистанции, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Зеленый марафон – это прекрасный шанс для каждого – от мала до велика – впустить спорт в свою жизнь. Ведь у людей, регулярно занимающихся спортом, больше энергии, целеустремленности и крепче иммунитет. Даже если просто прийти на площадку – атмосфера спортивного праздника, я уверен, подарит заряд положительных эмоции. Каждый найдет на площадке Зеленого марафона что-то свое, равнодушных не останется».
Зеленый марафон пройдет в преддверии Дня защиты детей. По традиции забег станет благотворительным. Все средства от регистрации участников в Москве (в столице она платная), добровольные пожертвования из остальных городов (где участие бесплатно) и на платформе СберВместе поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», а Сбер удвоит эту сумму. Пожертвования будут приниматься на специальных благотворительных стойках в каждом городе проведения забега. Внести вклад на СберВместе можно в любое время, независимо от забега.
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