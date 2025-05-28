Фестивали, мультфильмы и мастер-классы: как пройдет День защиты детей на ВДНХ

14:38

К Международному дню защиты детей в российской столице состоится множество событий, которые пройдут в рамках проекта «Лето в Москве». Напомним, этот проект с 1 июня объединит самые яркие события мегаполиса.

В частности, на ВДНХ 31 мая и 1 июня будут проводиться творческие и инженерные мастер-классы, концерты, театральные постановки, квесты, спортивные состязания и квизы. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, программу на ВДНХ дополнят сразу несколько семейных фестивалей: «Юные посетители встретятся с героями России, посмотрят мультфильмы, сделают подарки для близких своими руками и познакомятся с современными профессиями».

Экспозиции Третьяковской галереи на ВДНХ организует 1 июня в 10:00 и 14:00 экскурсии для детей и родителей. На специальных занятиях гости смогут сделать из плотного картона макет павильона № 1 «Центральный», где размещена выставка, а на мастер-классах в 12:00 и 16:00 создать диораму по мотивам одного из панно художника Бориса Щербакова, оригинал работы которого представлен в павильоне. В 13:00 и 15:00 планируются обзорные экскурсии в центре «Космонавтика и авиация». Там же в мастерской инженерного творчества «Кулибин Про» в 12:00, 14:00 и 16:00 участники будут изготавливать фигурки персонажей мультфильмов с помощью 3D-ручки, а в 13:00 и 15:00 конструировать простые электрические цепи. В 17:00 можно будет сыграть в теннис в шлеме виртуальной реальности.

В Музее кино на ВДНХ с 14:00 будут показывать ленты «Дудочка и кувшинчик», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Зеркальце» и «Чуня». А в мультимедийном центре «Союзмультпарк» проведут музыкальные викторины «Угадай мелодию с трех нот», танцевальные состязания, квизы.

Полное расписание предстоящих событий размещено на сайте ВДНХ. Для участия в некоторых активностях необходимо заранее зарегистрироваться или купить билет.