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Краеведческий квест «Москва Интересная» пройдет в столице РФ 8 июня

16:27 29.05.2025

В российской столице 8 июня в ходе фестиваля «10 000 шагов» будет проводится краеведческий квест «Москва Интересная». На маршруте квеста участников ждут более 100 точек, где нужно будет решить головоломки, выполнить творческие задания и ответить на вопросы о Москве. В квесте можно участвовать одному или собрать свою команду - каждая получит собственный уникальный маршрут.

Включиться в квест смогут команды до пяти человек, пол и возраст не имеют значения, но хотя бы один из участников команды должен быть старше 18 лет. Для участия в проекте нужно пройти обязательную регистрацию на сайте interesnaya.sport.mos.ru.

Команды могут выбрать точку старта - на Гоголевском бульваре или Страстном бульваре – а также время, в которое они пойдут по маршруту.

Как уже сообщала «Независимая газета», фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов» впервые состоится на Бульварном кольце мегаполиса 8 июня.

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