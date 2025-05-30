17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России включил в реестр иностранных агентов российского писателя Алексея Экслера, журналистов Александра Черкасова, Григория Охотина, Александру Поливанову, фотокорреспондента Евгения Фельдмана, демографа Алексея Ракшу, а также проект «Москва против мобилизации». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, количество включенных в реестр Минюста РФ иноагентов превысило тысячу. Всего реестр составляют 1 004 записи.