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Количество включенных в реестр Минюста РФ иноагентов превысило тысячу

17:45 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России включил в реестр иностранных агентов российского писателя Алексея Экслера, журналистов Александра Черкасова, Григория Охотина, Александру Поливанову, фотокорреспондента Евгения Фельдмана, демографа Алексея Ракшу, а также проект «Москва против мобилизации». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, количество включенных в реестр Минюста РФ иноагентов превысило тысячу. Всего реестр составляют 1 004 записи.

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