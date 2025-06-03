ВСУ за сутки потеряли около 1 485 военных в зоне СВО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 485 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, «Запад» — более 220, Южной группировки — свыше 250, «Центр» — до 535, «Восток» — более 175, «Днепр» — свыше 75 военнослужащих.