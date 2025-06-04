Силы ПВО РФ сбили за сутки 109 дронов ВСУ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 3 реактивных снаряда системы HIMARS и 109 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.