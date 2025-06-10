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НОВОСТИ

Экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 обнаружен, все живы

12:20 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 в Якутии, у которого сработал аварийный радиомаяк, обнаружен, все живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев в своем телеграм-канале.

«Самолет найден, все живы», — написал он.

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