Экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 обнаружен, все живы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 в Якутии, у которого сработал аварийный радиомаяк, обнаружен, все живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев в своем телеграм-канале.

«Самолет найден, все живы», — написал он.