Крымский курорт «Мрия» запустил проект по восстановлению здорового сна

13:25

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Мрия»



10 июня на Всероссийском форуме «Здравница» в технопарке «Сколково» курорт «Мрия» анонсировал инновационный проект в области сомнологии – «Территорию здорового сна». Это первая программа для коррекции неорганических нарушений сна среди санаторно-курортных комплексов в Крыму.

С 2024 года научная команда «Мрии» исследует факторы, влияющие на активное долголетие человека. Это работа стала ответом мировым тенденциям на приоритезацию здоровья и осознанные путешествия. Гости курорта все больше стремятся не просто отдохнуть, а трансформировать образ жизни, запрос смещается в сторону персонализации и технологичности. Оздоровительные программы «Мрии» переросли в комплексные решения, которые объединяют диагностику, терапию и рекреационные возможности Крыма.

Одной из них стала «Территория здорового сна» – новый инструмент активного долголетия. Его разработали эксперты Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия». Программа помогает справиться с нарушениями сна: стрессовыми и психоэмоциональными, сбоями циркадианных ритмов – цикла покоя и бодрствования. Кроме этого, она формирует понимание процессов в теле и учит использовать их как инструмент управления здоровьем и долголетием.

«В 2025 году мы делаем решительный шаг, фокусируясь на оздоровлении как на стратегическом векторе развития «Мрии». Наша цель – не просто отдых гостя, а глубокое преображение: мы помогаем ему изменить жизненный ритм, взять курс на долголетие, – отметил генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян. – Научная база, персонализация, внедрение инноваций и бережное использование природных ресурсов Крыма – эта формула позволяет нам быть флагманом оздоровительного туризма в регионе. Мы уверены, что полуостров имеет все основания стать ведущим wellness-центром в стране. Новый проект «Территория здорового сна» – первая в Крыму специализированная программа коррекции сна – наглядно демонстрирует эту стратегию, реализуя принципы активного долголетия и индивидуального, превентивного подхода к здоровью».

Участник «Территории здорового сна» пройдет через консультацию с врачом-куратором, развернутый лабораторный чекап и диагностику на технологичном оборудовании, в том числе аппарате компьютерной сомнографии Watch PAT. После выявления проблем врач разработает индивидуальную стратегию долголетия и восстановления сна. Помогут в этом гаджеты, которые управляют эффективностью отдыха, например, кольцо СберДевайс и «Кубик сна» – российское устройство с алгоритмом смены частоты электромагнитных импульсов. В программу гостя также включены медитации, горные ретриты, спа-процедуры, персональные планы питания и ментального благополучия. Это первый проект в санаторно-курортной отрасли Крыма, который корректирует нарушения биологических ритмов и формирует здоровый образ жизни. Более того, трансформирует дизайн отеля в салютогенный – оздоровительный: часть номеров «Мрии» дополнили системой «Умный дом», анатомическими и ортопедическими матрасами и подушками, шторами blackout, терапевтическим светом, аромалампами и другими sleep-элементами для гигиены сна.

«Сон – ключевой элемент здоровья, его нарушение влияет на многие процессы: слабеет иммунная система, нарушается обмен веществ, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, страдает психоэмоциональная сфера, снижается физическая и умственная работоспособности, – отметила научный сотрудник Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия», врач невролог, сомнолог Мария Киселева. – Проект «Территория здорового сна» поможет гостю научиться правильно спать, чтобы восстанавливаться во сне. Это его личная стратегия здорового отдыха, которую он сможет использовать и вне курорта. Мы предоставляем современные методы диагностики и гаджеты для формирования полезных привычек, весь путь с гостем пройдет врач – позаботится о питании, активности, ментальном благополучии. «Территория здорового сна» – научное исследование с потенциалом масштабирования на весь оздоровительный туризм России».

10 июня на Всероссийском форуме «Здравница» прошел IX Научный совет «Мрии», главной темой которого стало управление биовозрастом человека. Российские ученые и врачи рассматривают этот тренд как флагманское направление в курортной медицине. Как влиять на механизмы биологического старения во время санаторного отдыха, использовать искусственный интеллект в анализе возрастных биомаркеров – векторы в индустрии на ближайшие пять лет. Mriya Life уже внедряет эти превентивные подходы для создания персональной стратегии долголетия отдыхающего.