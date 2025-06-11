0
0
15
НОВОСТИ

Крымский курорт «Мрия» запустил проект по восстановлению здорового сна

13:25 11.06.2025

мруя.jpg
Фото предоставлено пресс-службой курорта «Мрия»
10 июня на Всероссийском форуме «Здравница» в технопарке «Сколково» курорт «Мрия» анонсировал инновационный проект в области сомнологии – «Территорию здорового сна». Это первая программа для коррекции неорганических нарушений сна среди санаторно-курортных комплексов в Крыму.

С 2024 года научная команда «Мрии» исследует факторы, влияющие на активное долголетие человека. Это работа стала ответом мировым тенденциям на приоритезацию здоровья и осознанные путешествия. Гости курорта все больше стремятся не просто отдохнуть, а трансформировать образ жизни, запрос смещается в сторону персонализации и технологичности. Оздоровительные программы «Мрии» переросли в комплексные решения, которые объединяют диагностику, терапию и рекреационные возможности Крыма.

Одной из них стала «Территория здорового сна» – новый инструмент активного долголетия. Его разработали эксперты Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия». Программа помогает справиться с нарушениями сна: стрессовыми и психоэмоциональными, сбоями циркадианных ритмов – цикла покоя и бодрствования. Кроме этого, она формирует понимание процессов в теле и учит использовать их как инструмент управления здоровьем и долголетием.

«В 2025 году мы делаем решительный шаг, фокусируясь на оздоровлении как на стратегическом векторе развития «Мрии». Наша цель – не просто отдых гостя, а глубокое преображение: мы помогаем ему изменить жизненный ритм, взять курс на долголетие, – отметил генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян. – Научная база, персонализация, внедрение инноваций и бережное использование природных ресурсов Крыма – эта формула позволяет нам быть флагманом оздоровительного туризма в регионе. Мы уверены, что полуостров имеет все основания стать ведущим wellness-центром в стране. Новый проект «Территория здорового сна» – первая в Крыму специализированная программа коррекции сна – наглядно демонстрирует эту стратегию, реализуя принципы активного долголетия и индивидуального, превентивного подхода к здоровью».

Участник «Территории здорового сна» пройдет через консультацию с врачом-куратором, развернутый лабораторный чекап и диагностику на технологичном оборудовании, в том числе аппарате компьютерной сомнографии Watch PAT. После выявления проблем врач разработает индивидуальную стратегию долголетия и восстановления сна. Помогут в этом гаджеты, которые управляют эффективностью отдыха, например, кольцо СберДевайс и «Кубик сна» – российское устройство с алгоритмом смены частоты электромагнитных импульсов. В программу гостя также включены медитации, горные ретриты, спа-процедуры, персональные планы питания и ментального благополучия. Это первый проект в санаторно-курортной отрасли Крыма, который корректирует нарушения биологических ритмов и формирует здоровый образ жизни. Более того, трансформирует дизайн отеля в салютогенный – оздоровительный: часть номеров «Мрии» дополнили системой «Умный дом», анатомическими и ортопедическими матрасами и подушками, шторами blackout, терапевтическим светом, аромалампами и другими sleep-элементами для гигиены сна.

«Сон – ключевой элемент здоровья, его нарушение влияет на многие процессы: слабеет иммунная система, нарушается обмен веществ, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, страдает психоэмоциональная сфера, снижается физическая и умственная работоспособности, – отметила научный сотрудник Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия», врач невролог, сомнолог Мария Киселева. – Проект «Территория здорового сна» поможет гостю научиться правильно спать, чтобы восстанавливаться во сне. Это его личная стратегия здорового отдыха, которую он сможет использовать и вне курорта. Мы предоставляем современные методы диагностики и гаджеты для формирования полезных привычек, весь путь с гостем пройдет врач – позаботится о питании, активности, ментальном благополучии. «Территория здорового сна» – научное исследование с потенциалом масштабирования на весь оздоровительный туризм России».

10 июня на Всероссийском форуме «Здравница» прошел IX Научный совет «Мрии», главной темой которого стало управление биовозрастом человека. Российские ученые и врачи рассматривают этот тренд как флагманское направление в курортной медицине. Как влиять на механизмы биологического старения во время санаторного отдыха, использовать искусственный интеллект в анализе возрастных биомаркеров – векторы в индустрии на ближайшие пять лет. Mriya Life уже внедряет эти превентивные подходы для создания персональной стратегии долголетия отдыхающего.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 11.06.2025
Украина сообщила о возвращении тел 1212 погибших военных - СМИ
0
67
13:20 11.06.2025
Мединский предложил отправить Рютте школьный учебник, чтобы тот выучил историю Украины
0
85
13:05 11.06.2025
Семнадцать полицейских пострадали на второй день беспорядков в Северной Ирландии
0
123
13:00 11.06.2025
Федерация гимнастики России объявила об участии атлетов страны в международных турнирах
0
116
12:32 11.06.2025
Безработные, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ - глава МВД
0
178
12:20 11.06.2025
Образование должно служить сохранению идентичности и многообразию культур — Путин
0
195
12:05 11.06.2025
Денежная база в России выросла на 119,6 млрд рублей с 30 мая по 6 июня
0
213
12:00 11.06.2025
В Польше сообщили о задержании жителя страны за шпионаж в пользу РФ
0
209
11:32 11.06.2025
У Украины нет законных способов продлить полномочия Зеленского — Володин
0
245
11:25 11.06.2025
Искусственный интеллект помогает содержать в порядке подмосковные дворы
0
234

Возврат к списку