0
0
90
НОВОСТИ

РФ готова передать еще более 2 тыс. тел военных ВСУ

15:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова передать украинской стороне еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1 248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих. Готовы на данном этапе передать еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — заявили в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 16.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от энергоносителей из РФ
0
75
15:25 16.06.2025
Эксперты из 15 стран обсудили развитие искусственного интеллекта на региональной сессии конференции AI Journey
0
76
15:12 16.06.2025
Израиль пока не рассматривает урегулирование конфликта с Ираном невоенным путем — посол
0
117
14:32 16.06.2025
Часть россиян вывели с территории Ирана через Азербайджан — Песков
0
176
14:12 16.06.2025
РФ выполнила обещания, Украине передано 6 060 тел погибших военных ВСУ — Мединский
0
211
14:00 16.06.2025
Армия Израиля утверждает, что уничтожила уже треть ракетных установок Ирана
0
228
13:32 16.06.2025
Центральная Азия — естественный союзник РФ, подчеркнул Песков
0
230
13:20 16.06.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 320 военнослужащих — МО РФ
0
219
13:05 16.06.2025
В Литве уже месяц нет ни одного китайского дипломата
0
246
13:00 16.06.2025
Минстрой РФ предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков
0
237

Возврат к списку