РФ готова передать еще более 2 тыс. тел военных ВСУ
15:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова передать украинской стороне еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1 248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих. Готовы на данном этапе передать еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — заявили в российском военном ведомстве.
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