Украина и Европа готовят изощренные провокации против России — СВР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим Владимира Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ намерен активизировать подготовку совместно с европейскими спецслужбами серии новых кровавых провокаций против России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», — указывается в сообщении.