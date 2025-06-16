Украина и Европа готовят изощренные провокации против России — СВР
16:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим Владимира Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ намерен активизировать подготовку совместно с европейскими спецслужбами серии новых кровавых провокаций против России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций», — указывается в сообщении.
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