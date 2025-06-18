Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина об обстановке в мире

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента России Владимира Путина о современной международной обстановке.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, «в ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы Шойгу передал устное послание Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки». Эта встреча прошла 17 июня в Пхеньяне, куда секретарь Совбеза нанес визит по специальному поручению главы российского государства.

«Товарищ Ким Чен Ын передал президенту России привет и самые лучшие пожелания», — отметили в пресс-службе аппарата СБ.