Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина об обстановке в мире
09:32 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента России Владимира Путина о современной международной обстановке.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ, «в ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы Шойгу передал устное послание Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты двусторонних отношений, а также современной международной обстановки». Эта встреча прошла 17 июня в Пхеньяне, куда секретарь Совбеза нанес визит по специальному поручению главы российского государства.
«Товарищ Ким Чен Ын передал президенту России привет и самые лучшие пожелания», — отметили в пресс-службе аппарата СБ.
НОВОСТИ
- 10:32 18.06.2025
- Абитуриенты из приграничных регионов в 2025 г. могут поступить в вуз по собеседованию
- 10:20 18.06.2025
- Умерла народная артистка РФ Наталья Тенякова
- 10:05 18.06.2025
- Неустойку за невыплату рассрочки ограничат 20% — Аксаков
- 10:00 18.06.2025
- Зеленский не смог заручиться на саммите G7 требуемой ему поддержкой — WSJ
- 09:20 18.06.2025
- Иран сбил пятый F-35 ВВС Израиля
- 09:05 18.06.2025
- Израиль нанес удар по предприятию, изготавливающему центрифуги, в районе Тегерана
- 09:00 18.06.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских БПЛА над регионами России
- 22:27 17.06.2025
- На спецзаседании G7 Зеленский просил 40 млрд долл в год, еще оружия и денег на постройку дронов
- 22:00 17.06.2025
- США прибрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток - Fox News
- 21:34 17.06.2025
- Цена на нефть на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать