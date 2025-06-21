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Трамп поставил под сомнение то, что Европа может помочь в ситуации вокруг Ирана

08:40 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение то, что Европа в состоянии помочь в нынешней ситуации вокруг Ирана, заявив, что Тегеран хочет вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем.

«Нет, они не помогли», — сказал хозяин Белого дома журналистам в штате Нью-Джерси о состоявшихся в Женеве переговорах официальных лиц Великобритании, Германии, Франции и Ирана. «Иран не хочет разговаривать с Европой. Они (иранские власти — прим. ТАСС) хотят разговаривать с нами. Европа не сумеет помочь с этим», — убежден Трамп.

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