18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поднимала в контактах с Сербией тему передачи боеприпасов Украине и надеется, что Белград пресечет эту случайную практику. Об этом заявил телеграм-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила об использовании обходных путей для поставки сербской военной продукции на Украину и росте поставок ВСУ.

«Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзья и были даны соответствующие заверения, — сообщил Песков. — Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры».