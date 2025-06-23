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НОВОСТИ

РФ обсуждала с Сербией тему поставок ВСУ и надеется на их пресечение — Песков

18:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поднимала в контактах с Сербией тему передачи боеприпасов Украине и надеется, что Белград пресечет эту случайную практику. Об этом заявил телеграм-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила об использовании обходных путей для поставки сербской военной продукции на Украину и росте поставок ВСУ.

«Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзья и были даны соответствующие заверения, — сообщил Песков. — Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры».

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